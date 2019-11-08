Saray Belediyesinden çevre temizliği

08.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:30

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğünde çevre temizliği yapıldı.



Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğünde belediye çalışanları tarafından daha temiz ve düzenli bir çevre oluşturulabilmesi için ilçe merkezinde çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları yapıldı. İlçe merkezinde çöpler toplanırken, göründü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme yapıldı. - VAN

Kaynak: İHA