Saray Belediyesi vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı

Saray Belediyesi, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Saray Belediyesi, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Halis Aydın, köylere hijyen malzemeleri, eldiven ve maske dağıtımı için talimat verdi.

Belediye ekipleri, kent merkezinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Öte yandan ekipler, köylülere dağıtılmak üzere 28 köy muhtarına eldiven ve maske teslim etti.

Köy muhtarları, eldiven ve maskeleri vatandaşlara ulaştırdı.

Kaynak: AA