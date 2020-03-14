Saray Belediyesi dezenfeksiyon çalışması başlattı
Van'ın Saray Belediyesi ilçede koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların toplu kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
14.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:42
Van'ın Saray Belediyesi ilçede koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların toplu kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediyesi ekipleri, ilçedeki okul, durak, cami ve pasajlarda ilaçlama çalışması yürüttü.
İlçede koronavirüs tedbirlerinin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA