Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye'ye getirildi.

Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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