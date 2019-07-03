Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye'ye getirildi.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye'ye getirildi.
Kaynak: Dunya.com
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