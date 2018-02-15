Şarapnel İsabet Eden 10 Asker Kilis'e Getirildi

Şarapnel isabet eden 10 asker Kilis'e getirildi

KİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçe kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapnelinin isabet etmesi sonucu yaralanan 10 asker Kilis'e getirildi.

Zeytin Dalı Hareketinde 27'inci gününde sürerken, Afrin kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapnelinin isabet ettiği 10 asker olay yerinde tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, çatışmalarda yaralanan 3 Özgür Suriye Ordusu askerinin de hastaneye getirildiği öğrenildi.