Şarap Üretim Teknolojisi Programı Bağ Bozumu Etkinliği Yapıldı 28-09-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarap Üretim Teknolojisi Programı Bağ Bozumu Etkinliği Yapıldı 28-09-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Şarap Üretim Teknolojisi Programı Bağ Bozumu Etkinliği Yapıldı 28-09-2021

Şarap Üretim Teknolojisi Programı öğrencilermiz dönemi uygulama bağımızda bağ bozumu etkinliği ile açtı.

Şarap Üretim Teknolojisi Programı öğrencilermiz dönemi uygulama bağımızda bağ bozumu etkinliği ile açtı.

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK ve Öğr. Gör. Gönül AKGÜL YALDIZ öğrencileri üzüm çeşitleri ve toplanması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Şarap Üretim Teknolojisi Progtam öğrencilermiz dönemi uygulama bağımızda bağ bozumu etkinliği ile açtı.

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK ve Öğr. Gör. Gönül AKGÜL YALDIZ öğrencileri üzüm çeşitleri ve toplanması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Seyit Torun Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Caner Cindoruk Seda Sayan Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Lionel Messi Abdullah Avcı Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şarap Üretim Teknolojisi Programı Bağ Bozumu Etkinliği Yapıldı 28-09-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:40:32. #1.17#