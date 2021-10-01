Şarap Üretim Teknolojisi Programı Bağ Bozumu Etkinliği Yapıldı 28-09-2021
Şarap Üretim Teknolojisi Programı öğrencilermiz dönemi uygulama bağımızda bağ bozumu etkinliği ile açtı.
Şarap Üretim Teknolojisi Programı öğrencilermiz dönemi uygulama bağımızda bağ bozumu etkinliği ile açtı.
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK ve Öğr. Gör. Gönül AKGÜL YALDIZ öğrencileri üzüm çeşitleri ve toplanması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Şarap Üretim Teknolojisi Progtam öğrencilermiz dönemi uygulama bağımızda bağ bozumu etkinliği ile açtı.
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK ve Öğr. Gör. Gönül AKGÜL YALDIZ öğrencileri üzüm çeşitleri ve toplanması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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