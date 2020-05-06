HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Saran Group yatırımlarına devam ediyor

Saran Group yatırımlarına devam ediyor
06.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:52

Radyo Spor, Radyo Trafik ve Slow Time radyolarının sahibi Saran Group, 88,4 Ankara frekansının sahibi Sistem Radyo AŞ'yi satın aldı.

Radyo Spor, Radyo Trafik ve Slow Time radyolarının sahibi Saran Group, 88,4 Ankara frekansının sahibi Sistem Radyo AŞ'yi satın aldı.

Saran Group açıklamasına göre, trafikte aktardığı anlık yol durumu bilgilerinin yanı sıra kentteki önemli olaylar ve yayın yaptığı şehirler hakkında dinleyicileri anında bilgilendiren Radyo Trafik, gönüllü muhabirlerinin destek ve katkılarıyla da şehrin nabzını tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan, Radyo Trafik'in güçlü kadrosu ve gelişen radyo ağıyla trafiğin yükünü azaltmaya yardımcı olmak için yola çıktıklarını belirterek, "Ulaşımı kolaylaştırmak ve bilinçli sürücülerin artarak çoğalması amacıyla her geçen gün özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 88,4 frekansının sahibi Sistem Radyo AŞ'nin satın alınması ile Radyo Trafik Ankara frekansı bünyemize kalıcı olarak katılmış oldu. Radyo Trafik ailesinin büyümesi hız kesmeden devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünya tarihini değiştiren salgınların bir ilaç ya da aşı ile sonunu getirmenin mümkün olduğunu aktaran Doğan, "Umarım yine olacak, ancak trafik sorunu yıllar da geçse, teknoloji de ilerlese maalesef ara vermeden can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı verilere göre, dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi yolda hayatını kaybediyor. Her yıl dünya genelinde 1,35 milyon insan, trafik kazasında ölüyor. Ülkemizde ise son 10 yılda trafik kazalarında 52 bin kişi hayatını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, yollar yeni, araçlar son model de olsa bilinçli sürücü sayısını artırmadan bu konuda mesafe alınamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Radyo Trafik Ankara ve diğer trafik radyolarımız bu gerçeğin farkında olan bir anlayışla bilgi ve eğitim içeriği ile yayın yapıyor. Yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren, Radyo Trafik için dinleyici her zaman yayınların en önemli olgusu oldu. Özellikle 'Gönüllü Muhabir' sistemimiz ile binlerce insan devasa bir bilgi ağına ortak oldu. Bu doğrultuda gönüllü muhabirlerimizden gelen bilgileri, canlı yayınlarımızda aktararak sürücülerin trafikte yaşadıkları sorunları en aza indirgemeye çalışıyoruz.

Radyo Trafik, bilgi ağının yanı sıra, dinleyenlerden ulaşım başlığı altında gelen her şeyi değerlendirmeye alarak da medeni bir tartışma ortamına olanak sağlıyor. Dinleyicilerimiz her türlü görüş, öneri ve şikayetini ekibimizle paylaşabiliyor. Bu dinleyici, aktardığı verinin ilgili kurumlarla da paylaşıldığını biliyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Ekonomi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Ekonomi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Ekonomi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Ekonomi
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Ekonomi
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Nur Yerlitaş Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Saran Group yatırımlarına devam ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:49:58. #1.14#
title