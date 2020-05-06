Saran group yatırımlarına devam ediyor

Radyo Spor, Radyo Trafik ve Slow Time radyolarının sahibi Saran Group, 88,4 Ankara frekansının sahibi Sistem Radyo A.Ş'yi satın aldı.

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren dinleyicilerin beğenisini kazanan Radyo Trafik güçleniyor, büyüyor. Trafikte aktardığı anlık yol durumu bilgilerinin yanı sıra kentteki önemli olaylar ve yayın yaptığı şehirler hakkında dinleyicileri anında bilgilendirerek büyük kentlerin hayatını kolaylaştıran Radyo Trafik, gönüllü muhabirlerinin destek ve katkılarıyla da şehrin nabzını tutuyor.

Radyo Trafik'in güçlü kadrosu ve gelişen radyo ağıyla trafiğin yükünü azaltmaya yardımcı olmak içi yola çıktıklarını belirten Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan "Radyo Trafik olarak, ulaşımı kolaylaştırmak ve bilinçli sürücülerin artarak çoğalması amacıyla her geçen gün özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 88,4 frekansının sahibi Sistem Radyo A.Ş'nin satın alınması ile Radyo Trafik Ankara frekansı bünyemize kalıcı olarak katılmış oldu. Radyo Trafik ailesinin büyümesi hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Türkiye'de son 10 yılda trafik kazalarında 52 bin kişi can verdi

Cezayir Doğan konuyla ilgili şunları dile getirdi: "Dünya tarihini değiştiren salgınlarda dahi, ki bunlardan biri ile mücadele halindeyiz, bir ilaç ya da aşı ile sonunu getirmek mümkün oluyor. Umarım yine olacak. Ancak trafik terörü yıllar da geçse, teknoloji de ilerlese maalesef ara vermeden can almaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) paylaştığı verilere göre, dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi yolda hayatını kaybediyor. Her yıl dünya genelinde 1,35 milyon insan, trafik kazasında ölüyor. Ülkemizde ise son 10 yılda trafik kazalarında 52 bin kişi can verdi.

Yollarımız yeni, araçlarımız son model de olsa bilinçli sürücü sayısı artmadan mesafe almamız mümkün görünmüyor. Radyo Trafik Ankara ve diğer Trafik Radyolarımız bu gerçeğin farkında olan bir anlayışın önderliğinde bilgi ve eğitim içeriği ile yayın yapıyor".

BİNLERCE KİŞİLİK BİR DAYANIŞMA TOPLULUĞU: RADYO TRAFİK

Radyo Trafik oluşumunun aslen ticari kaygılardan uzak bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçtiğini belirten Doğan "Yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren, Radyo Trafik için dinleyici her zaman yayınların en önemli olgusu oldu. Özellikle "Gönüllü Muhabir" sistemimiz ile binlerce insan devasa bir bilgi ağına ortak oldu. Bu doğrultuda gönüllü muhabirlerimizden gelen bilgileri, canlı yayınlarımızda aktararak sürücülerin trafikte yaşadıkları sorunları en aza indirgemeye çalışıyoruz. Radyo Trafik, bilgi ağının yanı sıra, dinleyenlerden "ulaşım" başlığı altında gelen her şey değerlendirmeye alınarak da medeni bir tartışma ortamı yaratmasına olanak sağlıyor. Dinleyicilerimiz bizleri arayarak her türlü görüş, öneri ve şikâyetini ekibimizle paylaşabiliyor. Ayrıca bu dinleyici aktardığı verinin ilgili kurumlarla da paylaşıldığını biliyor" dedi.

Saran Group bünyesinde bulunan Radyo Trafik İstanbul, Radyo Trafik Ankara, Radyo Trafik Marmara ve Radyo Trafik İzmir bilgi ve eğitim içeriğinin yanı sıra anlık bilgilendirmeleriyle de sürücülerin en yakın dostu olmaya, zaman kazandırmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler