Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.
AA - Emre Doğan - Spor
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Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.
Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Emre Doğan - Spor