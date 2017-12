Saran Ellerden, Dost Ellere Bir Destek Daha

Edirne'de lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanmadıkları ve harçlıklarından biriktirerek aldıkları kitap, giysi ve oyuncakları Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi'ne teslim etti.



Edirne Belediyesi bünyesine kurulan Dost Eller Dayanışma Evi, Edirnelilerin destekleriyle büyümeye devam ediyor. Yardımlaşmanın en güzel örneği olan Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi'ne bir destekte özel bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden geldi. Lise müdürü Bahri Bilen, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte geçen yıl düzenledikleri kampanyayı bu yıl da sürdürdü. Öğrenciler, kullanmadıkları ve harçlıklarından biriktirerek aldıkları kitap, giysi ve oyuncakları Dost



Eller Dayanışma Evi'ne bağışladılar.



Bilen, "Öğrencilerimize ilk olarak sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı daha sonra meslek sahibi olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte ihtiyacı olan tüm insanlara yardım etmeyi, onların zor günlerinde yanlarında olmayı tercih ediyoruz. Bu öğrencilerimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Sağlık personeli eğer ihtiyacı olan birine yardım etmeyi öğrenemez ise başarılı olma şansı yoktur. Sağlıkçı olmak demek her insana en zor gününde, hiçbir karşılık beklemeden bir şeyler verebilmektir. Belediyemizin sağladığı bu imkanlar bizlere ışık tutuyor. Bu ışığı her geçen gün arttırarak insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben Edirne Belediyesi'ne özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Saranel'den Dost Ellere Kampanyası'nı elimizden geldiğince her yıl tekrarlamak istiyoruz" dedi



Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, "Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi Edirnelilerden büyük ilgi gördü. Biz zaten Edirnelilerin duyarsız kalmayacağını, Dost Eller Dayanışma Evi'ne sahip çıkacaklarını çok iyi biliyorduk. ve yanıltmadılar bizi. Çocuğundan yaşlısına kadar herkes emin olun ellerinde torbalarla eşya taşıyorlar bize. Hepimiz evimizde yardımlarımızı yapıyorduk. Ama bu birazcık daha kırmadan gelip tercih edip alabilecekleri, beğenebilecekleri, kendi gönüllerinde arzu ettikleri şeyleri alsın istedik. Buradaki tüm öğrencilerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. O kadar güzel o kadar kıymetli bir iş yaptınız ki, 'Gençler internetten başını kaldıramıyor; telefondan başka bir şey bilmiyor' diyenlere de bir cevap olsun. Paylaşmayı unuttuğumuz bir toplumda, maalesef gün geçtikçe bencilleştiğimiz, komşuluk kültürünün bile yavaş yavaş yok olduğu bir kültürde, kapı karşı komşumuza yardım etmeyi bile unuttuğumuz şu günlerde hiç tanımadığımız birilerine yardım etmek istememiz; bizim de bu ülkenin geleceğine olan, Cumhuriyetin, laikliğin devamına olan inancımızı kat kat arttırıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz bizleri" ifadelerine yer verdi.