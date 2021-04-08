Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı
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Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı Milli Parkı yolunda şarampole yuvarlanmış bir kamyonet bulunurken yapılan incelemede sürücüye ulaşılamadı.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı Milli Parkı yolunda şarampole yuvarlanmış bir kamyonet bulunurken yapılan incelemede sürücüye ulaşılamadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlanan 16 AIS 006 plakalı Ford marka kamyoneti fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsüne ulaşamazken merkez itfaiye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı
Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı
Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı
Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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