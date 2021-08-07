Şarampole yuvarlanan traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Şarampole yuvarlanan traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şarampole yuvarlanan traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de traktörün şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de traktörün şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Avlamış Mahallesi ile Eğriöz mevkii arasındaki yolda meydana geldi. Osman Emre Öziçi kullandığı 26 BC 822 plakalı traktörle seyir halindeyken stabilize toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. Traktör römorkunda yolcu olarak bulunan Selçuk Tok'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, sürücü Osman Emre Öziçi ile römorkta bulunan Enes Şaban Kartal ve Yakup Dokuzlar yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. - ESKİŞEHİR

Şarampole yuvarlanan traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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