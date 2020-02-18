Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
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Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Yakup Kanbur, yaşamını yitirdi.

18.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:09
Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü

SAKARYA'nın ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Yakup Kanbur, yaşamını yitirdi. 

Kaza, öğleden sonra Geyve- yolu Ilıcalı Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den Bolu'ya mısır götüren Yakup Kanbur'un kullandığı 01 D 9786 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Yakup Kanbur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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