Şarampole yuvarlanan tankerin sürücüsü öldü
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Şarampole yuvarlanan tankerin sürücüsü öldü

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan tankerin sürücüsü Selahattin Reis (51), hayatını kaybetti.

11.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:23
Şarampole yuvarlanan tankerin sürücüsü öldü

SAKARYA'nın ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan tankerin sürücüsü Selahattin Reis (51), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Taraklı-Geyve yolunun Akseki mevkiinde meydana geldi. Selahattin Reis idaresindeki 54 AAH 758 plakalı soda yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Selahattin Reis'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Reis'in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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