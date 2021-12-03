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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Didim Karayolu üzeri Seydikemer Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AGC 540 plakalı otomobil ile seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

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