Şarampole yuvarlanan otomobilden burnu kanamadan çıktı Şarampole yuvarlanan otomobilden burnu kanamadan çıktı Tokat'ta şarampole uçarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı burunu bile kanamadan atlattı.

Şarampole yuvarlanan otomobilden burnu kanamadan çıktı

TOKAT - Tokat'ta şarampole uçarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı burunu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkinde Hüsamettin Özyurt idaresindeki 25 EK 634 plakalı otomobilin yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yokuş aşağı inen yolda önce bariyerlere çarpan otomobil daha sonra yolun sağındaki şarampole uçtu. Ağaçlara çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüye yoldan geçen sivil polisler yardım etti. Araçtan burnu kanamadan çıkarılan sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Bölge trafik ekipleri olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, aracın çekici ile bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

"Rabbim korudu kazayı ucuz atlattık"

Otomobil sürücüsü Özyurt, yerlerin ıslak olması nedeniyle biranda direksiyon hakimiyetini kaybederek arabanın kaydığını söyledi. Otomobilde tek olduğunu ve herhangi bir yara almadan kazayı atlattığını belirten Özyurt, "Rabbim korudu kazayı ucuz atlattık, mala gelsin sıkıntı yok" dedi.

Kaynak: İHA