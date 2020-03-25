Şarampole yuvarlanan otomobil yandı: 1 ölü DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, sürürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, sürürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 20.00 sıralarında Tavas ilçesi Akyar Göleti yakınlarında meydana geldi. Cengiz Matpan (37) yönetimindeki 20 FZ 616 plakalı otomobil, sürürcüsününün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıktı. Karayolundan çıkıp, yaklaşık 20 metre şarampole takla atarak yuvarlanan otomobilde yangın çıktı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobildeki yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilden çıkarılan ağır yaralı sürücü Matpan, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Matpan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA