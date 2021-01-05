Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
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Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı

05.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:09
Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı

Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandıDÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü İsmail Aytan yaralandı.

Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü İsmail Aytan yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesi Tavak Köyü'nde meydana geldi. Düzce İl Özel İdaresi Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yaptığı yol onarım çalışması sırasında İsmail Aytan'ın kontrolünü kaybettiği iş makinesi 150 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücü iş makinesinin kabininde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi sürücüyü iş makinesinden çıkardı. Yaralanan İsmail Aytan sedyeye konulurken, iplere tutunan kurtarma ekipleri sedyeyi yukarı taşıdı. İsmail Aytan Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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