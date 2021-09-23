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ŞARAMPOLE YUVARLANAN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü öldü.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü öldü.

Kaza, ilçeye bağlı Darıpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DTM 51 plakalı beton mikseri Çamlıyayla- Tarsus karayolunda seyir halindeyken Darıpınarı Mahallesi Korucak mevkiinde sürücüsünün virajı alamaması üzerine şarampole uçtu. Kazada sürücü Ayhan Okuyan hayatını kaybetti. Çamlıyayla Jandarma ekipleri kaza yerinde araştırma yaparken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞARAMPOLE YUVARLANAN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ŞARAMPOLE YUVARLANAN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ŞARAMPOLE YUVARLANAN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ŞARAMPOLE YUVARLANAN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Mersin'de beton mikseri, şarampole yuvarlandı; sürücü öldü

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Haber: ŞARAMPOLE YUVARLANAN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
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