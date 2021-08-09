Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı
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Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı

Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir'in Mihalıççık ile Beylikova ilçelerinin yol ayrımında meydana geldi. Sürücü R.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 43 AP 578 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan N.E.Y., S.Ö., E.Ö. ve İ.Ö. isimli şahıslar yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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