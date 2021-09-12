Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Volkan Bekil(22) yönetimindeki 16 ABL 576 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvalanarak, ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Gökhan Çıra
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Marcao Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 02:34:58. #1.17#