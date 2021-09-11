Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Haberler
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Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Volkan Bekilyönetimindeki 16 ABL 576 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvalanarak, ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Şarampole yuvalanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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