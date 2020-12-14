Şarampole uçtular, burunları bile kanamadı
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Şarampole uçtular, burunları bile kanamadı

14.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:31
Şarampole uçtular, burunları bile kanamadı

Bursa'nın İznik ilçesinde şarampole uçan araçta bulunan iki kişi, burunları bile kanamadan kazayı atlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde şarampole uçan araçta bulunan iki kişi, burunları bile kanamadan kazayı atlattı.

Kaza, Boyalıca Mahallesi Karamürsel yolunda meydana geldi. Yemlihan Kaya idaresindeki 16 AIB 877 plakalı özel araç, İznik'ten İzmit'e giderken, karşı yönden gelen kamyonetin sıkıştırması neticesinde 7 metrelik uçuruma devrildi. Şöför Yemlihan Kaya ve yanındaki arkadaşı zeytin toplayan işçiler tarafından arabadan çıkarıldı. iki kişinin şans eseri burnu bile kanamadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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