Şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

20.08.2019 12:57

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü, aracından burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi İzmit-Kandıra Karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kandıra'dan İzmit istikametine seyir halinde olan Tunç S.'nin idaresindeki 41 FA 819 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen bir aracın hatalı sollama yapması sonucunda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına uçtu.

Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin içerisinde bulunan sürücü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler durumu sağlık ekibine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüye ilk müdahaleyi yaparken sürücünün yaralanmadığı tespit edildi. Sürücü, hastaneye gitmek istememesi üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA