Şarampole uçan otomobildeki 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Şarampole uçan otomobildeki 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole uçan otomobildeki 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da şarampole uçan yabancı plakalı otomobildeki 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da şarampole uçan yabancı plakalı otomobildeki 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında Çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D. A., idaresindeki LB DN 1994 yabancı plakalı otomobil, sürücünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Şarampoldeki otomobil halatla çekilerek çıkarılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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