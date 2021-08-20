ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
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ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçarak sitenin istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçarak sitenin istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel Çevreyolu'nda meydana geldi. Rıdvan G. (24) yönetimindeki 06 COH 20 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Yol kenarındaki sitenin istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Rıdvan G. ile yanındaki Emre G. (24) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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