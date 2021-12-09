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Şarampole uçan otomobilde can pazarı yaşandı

Şarampole uçan otomobilde can pazarı yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobilin içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiyenin yardımıyla kurtuldu.

ACIPAYAM, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobilin içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiyenin yardımıyla kurtuldu.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; K.Y. isimli sürücü idaresindeki 20 BC 907 plakalı otomobil, Akşar yolunda ilerlerken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Taklalar atarak savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü K.Y. ve yolcu bölümünde oturan D.Y. hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve yaralanan K.Y. ve D.Y.'yi titiz bir çalışma sonrası çıkardı, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralı iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaşanan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Şarampole uçan otomobilde can pazarı yaşandı

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