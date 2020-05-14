Şarampole uçan otomobilde can pazarı ERZİNCAN'da sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ERZİNCAN'da sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Erzincan-Sivas Karayolu'nun 3'üncü kilometresi, Erzincan Belediyesi'ne ait kesimevi yakınlarında meydana geldi. Ali Alatgil (28) yönetimindeki 24 EH 884 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole uçtu. Kazanın şiddeti ile otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA