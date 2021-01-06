Şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düştü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçması sonucu takla atarak sokağa düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Erzene Mahallesi 113/28 sokakta meydana geldi. Orçun K. yönetimindeki 35 AHK 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlantı. Taklalar atan otomobil sokağa düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Orçun K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Fulya K., kendi imkanları ile araçtan çıktı. 2 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada park halinde bulunan 35 AH 5715 ve 35 HUY 03 plakalı araçlar da hasar gördü.

Bu arada kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçması sonucu takla atarak sokağa savrulup, metrelerce sürüklenirken park halindeki araçlara da çarpıyor. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN CEZA Kaza sonrası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Fulya K. ve sürücü Orçun K.'ya idari para cezası uygulandı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımı ile sokaktan kaldırıldı. Kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK