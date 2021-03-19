İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Şarampole uçan aracı ağaç dalları tutu Bartın'da meydana gelen kazada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı.
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Şarampole uçan aracı ağaç dalları tutu
BARTIN - Bartın'da meydana gelen kazada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracı şarampoldeki ağaç dalları tuttu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Bartın İnkumu karayolunun Karasu mevkiinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 34 CHL 046 plakalı Volkswagen marka otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen S.K. idaresindeki 67 ES 260 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Hafif ticari aracı yüzlerce metrelik uçuruma düşmekten ağaç dalları sayesinde kurtuldu.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü S.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı