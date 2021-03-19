İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

19.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:43

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Şarampole uçan aracı ağaç dalları tutu Bartın'da meydana gelen kazada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Şarampole uçan aracı ağaç dalları tutu

BARTIN - Bartın'da meydana gelen kazada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracı şarampoldeki ağaç dalları tuttu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Bartın İnkumu karayolunun Karasu mevkiinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 34 CHL 046 plakalı Volkswagen marka otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen S.K. idaresindeki 67 ES 260 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Hafif ticari aracı yüzlerce metrelik uçuruma düşmekten ağaç dalları sayesinde kurtuldu.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü S.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 23:46:21. #1.14#
title