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Şarampole uçan araç belediye ekipleri tarafından çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şarampole uçan araç belediye ekipleri tarafından çıkarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle şarampole uçan araç, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

ÇATAK, VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle şarampole uçan araç, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şevki Sancar yönetimindeki 24 DM 6091 plakalı araç, aşırı buzlanma nedeniyle Çatak Pervari Karayolunun 8'inci kilometresinde kayarak şarampole uçtu. Araç sürücüsünün yardım talep etmesi üzerine Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan vatandaşlar, yardımlarına yetişen Çatak Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Devletin gölgesini ve sıcaklığını her yerde hissettiklerini belirten Şevki Sancar isimli sürücü, "Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Aracımız kaymaya başladı. Talihsiz bu kazayı yaşadık. Allah belediyemize zeval vermesin. Bizi kurtardılar. Belediyemizin her şart ve koşulda yanımızda olduğunu hissediyoruz" dedi. - VAN

Şarampole uçan araç belediye ekipleri tarafından çıkarıldı

Şarampole uçan araç belediye ekipleri tarafından çıkarıldı

Şarampole uçan araç belediye ekipleri tarafından çıkarıldı

Şarampole uçan araç belediye ekipleri tarafından çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fen İşleri Müdürlüğü, Tragger, Çatak, Van, 3. Sayfa, Haber

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