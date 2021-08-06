Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı
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Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı

Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesinde meydana geldi. Sabri Şeker (59) idaresindeki 38 H 2106 plakalı otomobil, Mersin istikametinde birden kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Abdülkerim Beytekin (55) ağır yaralanırken, Aziz Şeker (18) ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ile diğer 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden yukarı çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı
Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı
Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı
Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı
Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı
Şarampole otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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