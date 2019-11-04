Şarampole inen otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı

04.11.2019 17:07

Konya'nın Ilgın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole indikten sonra ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikasında çalışan işçilerin içinde bulunduğu A.U. idaresindeki 42 RT 740 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole inen otomobil tarladaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü A.U. ile birlikte S.,K., H.Ş., K.Ç., Z.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA