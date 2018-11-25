Şarampole Düşen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı (2)

KURTARILAMADI

Sivas'ta kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobilin yaralanan sürücüsü Nuri Karyağdı (49), kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karyağdı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.