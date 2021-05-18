Şarampole düşen kamyonet sürücüsü yaralandı
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Şarampole düşen kamyonet sürücüsü yaralandı

Şarampole düşen kamyonet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole düşen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole düşen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Adıyaman istikametine gitmekte olan ve ismi öğrenilemeyen 46 ACA 205 plakalı Toyota marka kamyonet sürücüsü Elbistan Gölbaşı karayolu yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerinden geçmekte olan özel bir araç ile Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor - ADIYAMAN

Şarampole düşen kamyonet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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