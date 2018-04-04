Şarampole Devrilen Zırhlı Polis Aracı Kaza Yerinden Kaldırıldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde dün gece toprak kayması sonucu şarampole yuvarlanan Polis Özel Harekat'a ait zırhlı araç kaza yerinden vinç yardımıyla çıkartıldı.

Dün gece yaşanan kazada yaralanan polis memurları Mustafa Uyar ve Cafer Çetinkaya Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, "Kobra" diye tabir edilen zırhlı araç uzun uğraşlar sonucunda vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. - GİRESUN