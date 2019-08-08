Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

08.08.2019 20:07

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Birgül'ün kullandığı 41 TV 484 çekici ve 41 L 6239 dorse plakalı tır, Manisa-Turgutlu çevre yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, ardından şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü Birgül, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA