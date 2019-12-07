Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu
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Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

07.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:18
Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu

'nun kesiminde şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, otoyolun istikametinde seyreden Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı PVC malzeme, sac ve demir yüklü tır, Yumrukaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Takla attıktan sonra köyün üst kısmından geçen yola yaklaşık 10 metre kala duran tırı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen UMKE ekipleri, ters dönen tırdan yara almadan çıkan sürücüyü ayakta muayene etti.

Tırın kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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