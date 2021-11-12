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Şarampole devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

GAZİANTEP (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet K.'nin kullandığı 72 AAF 162 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bir kaç metre kala şarampole devrildi. Kazadan saniyeler sonra çekilen görüntülerde etrafı toz bulutunun kapladığı görüldü. Kazayı görenler sürücünün yardımına koştu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün yara almadığı belirlendi.

Hemen yanı başlarında meydana gelen kaza bölgesine giden polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bilgin-İHA)

Şarampole devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Şarampole devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Şarampole devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Şarampole devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

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