ŞARAMPOLE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
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ŞARAMPOLE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, refüje çarptıktan sonra yolun karşına geçerek, şarampole devrilen kargo malzemeleri taşıyan TIR'ın sürücüsü Serhat Kara (28) yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, refüje çarptıktan sonra yolun karşına geçerek, şarampole devrilen kargo malzemeleri taşıyan TIR'ın sürücüsü Serhat Kara (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Serhat Kara yönetimdeki kargo yüklü 33 DOJ 78 plakalı TIR, Dişli köyü yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpıp savrulan araç, karşı şeride geçtikten sonra takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesi'ne tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serhat Kara'nın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şarampole uçan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞARAMPOLE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
ŞARAMPOLE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
ŞARAMPOLE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
ŞARAMPOLE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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