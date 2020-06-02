Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Süleyman Sevim (42) hayatını kaybetti.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Süleyman Sevim (42) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ereğli-Adana karayolu Acıpınar mevkisinde meydana geldi. Adana'dan Uşak'a soğan taşıyan Süleyman Sevim yönetimindeki 64 NC 150 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman Sevim, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sevim'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA