Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın şoförü Engin G. (39) yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın şoförü Engin G. (39) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Engin G., yönetimindeki 31 ABS 121 plakalı TIR, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Engin G. ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK