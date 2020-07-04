Şarampole devrilen TIR'daki boyalar yola saçıldı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Devrilen TIR'ın dorsesindeki boyalar yola saçıldı.

Kaza, öğleden sonra, Bursa-Ankara yolunda Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa merkez yönüne giden Sırp asıllı Andelkovic ljubısa (58) yönetimindeki AB 808 SB Sırbistan plakalı boya ve çimento yüklü TIR, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ljubısa yaralanırken, devrilen TIR'ın dorsesinden saçılan boya ve çimentolar yola döküldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Andelkovic ljubısa ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı,

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaynak: DHA