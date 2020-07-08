Şarampole devrilen pat patta bulunan 3 kişi yaralandı Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Taşkın Karatepe yönetimindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Taşkın Karatepe ile yanında bulunan Özkan Doğancı ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden yola çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA