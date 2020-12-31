Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

31.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:33
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Finike ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobilde çıkan yangında sürücü yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Finike ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobilde çıkan yangında sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Finike- Elmalı kara yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Kapıçay mevkisinde şarampole devrildi. Sürücünün sıkıştığı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin tüm aracı sardığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı. 


Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat SÖĞÜT

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