Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Güllühöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Ö. (83) yönetimindeki 27 Z 5491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Ali Ö. yaralandı. Ali Ö., çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK