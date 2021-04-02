Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Güllühöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Ö. (83) yönetimindeki 27 Z 5491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Ali Ö. yaralandı. Ali Ö., çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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