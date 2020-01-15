Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:38
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

'dan Mengen istikametine seyreden Abdullah C. idaresindeki 06 EZF 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskiçağa köyü mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada, takla attıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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