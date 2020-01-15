Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yeniçağa'dan Mengen istikametine seyreden Abdullah C. idaresindeki 06 EZF 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskiçağa köyü mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kazada, takla attıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.