Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Reşat Gezgin'in kullandığı 15 ND 127 plakalı otomobil, Göktaş Mahallesi Kemerköprü mevkisinde şarampole devrildi.
Çevreden yetişenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Gezgin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.