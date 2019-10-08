Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Adıyaman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

08.10.2019 15:48
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Adıyaman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Arif Polat (35) idaresindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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