Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kulu-Karacadağ Mahallesi yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Karacadağ yönüne gitmekte olan C.Y.'nin kullandığı 42 GC 323 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün aşırı hız yapması ve dikkatsizlik sonrasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada burnu bile kanamayan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrolden geçirildi. Polis ekipleri ise devrilen otomobili kendi imkanları ile düzeltirken, kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise devrilen otomobilinin yanından bekledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Haberler
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